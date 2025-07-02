Щоб віцепрем’єр-міністр Чернишов не потрапив до СІЗО, за нього внесли заставу в понад 120 млн гривень

За віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу розміром 120 мільйонів 2668 гривень.

У Вищому антикорупційному суді hromadske підтвердили внесення застави за віцепремʼєра, однак не вказали імені фігуранта. З деталей справи випливає, що йдеться саме про Чернишова.

Ще 27 червня суд призначив запобіжний захід Чернишову у вигляді застави. Прокурори також просили, аби міністр носив електронний браслет і здав паспорти, — ВАКС це не підтримав.

Також 2 липня суд не задовольнив клопотання прокурорів про відсторонення віцепрем’єра від посади.

Правоохоронці вручили віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності Олексію Чернишову підозру у справі про корупцію в Мінрегіоні. Йдеться про період, коли він очолював це міністерство. Чернишову закидають зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та інших.

За даними слідства, приватний забудовник звернувся до посадовців Мінрегіону, щоб отримати земельну ділянку в Києві під зведення житлового комплексу. За інвестиційними договорами (як вважає слідство, укладеними незаконно) компанія мала віддати державі частину квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Але землю та будівлі на ній оцінили майже вп’ятеро дешевше — різниця перевищила 1 млрд гривень, кажуть слідчі. Як «винагороду» за оборудку забудовник також пропонував топпосадовцям знижку на квартири.

Чернишов на суді зазначив, що йдеться про три частини обвинувачення на його адресу: виділення землі, отримання знижок на квартири та отримання в подарунок книги із зібранням Григорія Сковороди вартістю 1000 доларів.

Міністр запевняє, що знижок не отримував, вигоди не мав і навіть не знає, де розташовані відповідні обʼєкти, бо «ніколи в житті там не був». Сторона захисту Чернишова відкидає твердження про мільярд гривень збитків (чи збитки взагалі).

Захист також відкидав звинувачення, що Чернишов отримав збірку творів Сковороди в обмін на якісь дії. Кажуть, самі подарунки не заборонені, якщо вони не виходять за межі розумного та не пов’язані з діяльністю посадовця: «Де на ній (книжці — ред.) написано: тисяча доларів?»

Увагу до цієї справи також привернуло те, що коли правоохоронці оголошували перші підозри, сам Чернишов перебував за кордоном. Журналіст Михайло Ткач заявив, що віцепрем’єр на тлі затримання його соратників «передбачувано не повернувся до України». І прем'єр-міністр, і президент запевняли, що Чернишов перебував у запланованому закордонному відрядженні й повернеться.