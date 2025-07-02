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Суспiльство

Зеленський припинив українське громадянство діяча т. зв. УПЦ МП Онуфрія

Зеленський припинив українське громадянство діяча т. зв. УПЦ МП Онуфрія

За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч УПЦ (МП) Онуфрій. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський, повідомляє сайт СБУ.

СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство рф у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави. 

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української  церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема патріарха кирила (гундяєва). 

Нагадаємо, саме гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику рф, сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

Служба безпеки України продовжує необхідні дії для захисту Української держави та суспільства від будь-яких агресивних проявів росії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СБУУПЦ МПОнуфрійМитрополит ОнуфрійцеркваМоспатріархат
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