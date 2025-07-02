﻿
Полiтика

Україна залишилась без мовного омбудсмена

Україна залишилась без мовного омбудсмена

Кабінет міністрів України вирішив не продовжувати контракт з Тарасом Кременем, який з 8 липня 2020 року обіймав посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Його п’ятирічна каденція офіційно завершується цього тижня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з законодавством, кандидатуру на цю посаду Кабмін погоджує з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, Міністерством культури та Міністерством юстиції. Кремінь, за власними словами, не був включений до нового переліку претендентів і не отримував запрошень залишитися на другий термін. Він припустив, що став "незручним" для чинної влади.

На захист Кременя виступили понад 30 діячів культури, серед яких Ліна Костенко, Оксана Забужко, Сергій Жадан. Вони закликали уряд не призначати мовного омбудсмена без відповідного досвіду та підтримали можливість переобрання Кременя.

Наразі Кабмін має визначити нового Уповноваженого із захисту державної мови.

Теги:

мовний омбудсмензвільнення Креміня
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українська співачка Тоня Матвієнко заявила про побиття таксистом Bolt
Суспiльство 02.07.2025 09:32:37
Українська співачка Тоня Матвієнко заявила про побиття таксистом Bolt
Читати
Мерц прояснив ситуацію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus
Головне 02.07.2025 09:14:40
Мерц прояснив ситуацію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus
Читати
Трамп: Ізраїль погодився на припинення вогню
Свiт 02.07.2025 08:49:47
Трамп: Ізраїль погодився на припинення вогню
Читати

Популярнi статтi