Україна залишилась без мовного омбудсмена

Кабінет міністрів України вирішив не продовжувати контракт з Тарасом Кременем, який з 8 липня 2020 року обіймав посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Його п’ятирічна каденція офіційно завершується цього тижня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно з законодавством, кандидатуру на цю посаду Кабмін погоджує з Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, Міністерством культури та Міністерством юстиції. Кремінь, за власними словами, не був включений до нового переліку претендентів і не отримував запрошень залишитися на другий термін. Він припустив, що став "незручним" для чинної влади.

На захист Кременя виступили понад 30 діячів культури, серед яких Ліна Костенко, Оксана Забужко, Сергій Жадан. Вони закликали уряд не призначати мовного омбудсмена без відповідного досвіду та підтримали можливість переобрання Кременя.

Наразі Кабмін має визначити нового Уповноваженого із захисту державної мови.