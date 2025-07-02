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ВАКС відмовився відстороноти віцепрем’єра, підозрюваного у масштабних зловживаннях

ВАКС відмовився відстороноти віцепрем’єра, підозрюваного у масштабних зловживаннях

Вищий антикорупційний суд відмовив в задоволенні клопотання Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо відсторонення від посади віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, підозрюваного в зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами суддів, немає достатніх підстав для відсторонення Чернишова від виконання службових обов’язків, зважаючи на наявні докази та аргументи сторін захисту та обвинувачення.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) ініціювали відсторонення Чернишова з посади, аргументуючи це тим, що перебування підозрюваного на посаді створює ризики впливу на слідство і перешкоджання розслідуванню.

Натомість адвокати Чернишова заявляли, що їхній підзахисний виконує свої обов’язки сумлінно, не перешкоджає слідству, а відсторонення без достатніх підстав створить зайві ризики для державного управління. Рішення суду викликало різку реакцію громадськості та експертів.

Наразі віцепрем’єр Чернишов продовжує виконувати свої посадові обов’язки, а справа щодо розслідування масштабних зловживань перебуває на розгляді слідчих органів.

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ВАКСОлексій Чернишоввідсторонення Чернишова
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