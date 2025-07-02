Дипломатична перезагрузка: хто стане новим представником Берліна в Києві

Новим послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні стане досвідчений дипломат і колишній державний секретар з питань фінансів Гайко Томс. Про це повідомляє агенція dpa з посиланням на урядові джерела в Берліні.

Він змінить на посаді нинішнього посла Мартіна Єґера, який, за інформацією ЗМІ, може очолити Службу зовнішньої розвідки Німеччини (BND).

Гайко Томс має багаторічний дипломатичний досвід. Він представляв Німеччину при ЄС, НАТО та ООН, обіймав посаду заступника посла при НАТО в Брюсселі та був послом у Бразилії. Останнім часом працював на високій посаді в міністерстві фінансів.

Крім того, Томс добре обізнаний із українським контекстом: він був серед німецьких переговірників, які брали участь у формуванні пакета міжнародної підтримки для України на суму $50 мільярдів від країн G7.