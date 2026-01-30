До Києва надійшло німецьке енергообладнання для понад 86 тисяч людей

Німеччина передала Україні першу партію енергетичного обладнання в межах пакета допомоги на 120 мільйонів євро. До Києва вже надійшли дві когенераційні установки та генератори, які здатні забезпечити теплом і електроенергією понад 86 тисяч мешканців столиці.

Про це розповів посол Німеччини в Україні Гайко Томс в інтерв’ю Суспільному. За його словами, найближчим часом очікується постачання ще 41 когенераційної установки та 76 модульних котелень.

Посол наголосив, що атаки на енергетичну інфраструктуру України є воєнними злочинами, спрямованими на терор цивільного населення, і саме тому міжнародна підтримка в енергосекторі залишається критично важливою. Німеччина, за його словами, є одним із найбільших партнерів України в енергетиці та надає не лише генератори, а й мобільні електростанції, системи зберігання енергії та транспорт для ремонтних робіт.

Окремо Томс підкреслив значення протиповітряної оборони для захисту енергетичних об’єктів. Німеччина вже передала Україні системи IRIS-T і наприкінці минулого року — два комплекси Patriot, а також постачає боєприпаси до них.

За словами дипломата, Берлін не розглядає можливості закриття чи перенесення посольства з України, попри складну безпекову ситуацію. Німеччина також залишається найбільшим приймаючим державою для українців у Європі — нині там перебуває близько 1,3 мільйона громадян України.

Томс зазначив, що відбудова України фактично вже триває, і Німеччина є одним із ключових донорів як військової, так і цивільної допомоги. Підтримка охоплює громади, освіту, аграрний сектор і розвиток економіки. Він також висловив переконання, що потенціал України в інноваціях, сільському господарстві та оборонній сфері стане основою для швидкого зростання після стабілізації ситуації.

Коментуючи євроатлантичну інтеграцію, посол підкреслив глибоку співпрацю України з НАТО та підтримку Німеччиною курсу на членство в ЄС, водночас зауваживши, що процес приєднання потребує масштабних реформ і часу.