США залишили Україну без зброї у критичний момент

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав тимчасово зупинити передачу Україні ракет і боєприпасів через критичне зменшення американських запасів, повідомляє NBC News з посиланням на джерела у Міноборони та Конгресі.

Йдеться, зокрема, про десятки ракет Patriot, тисячі 155-мм снарядів, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних систем GMLRS, зенітні ракети Stinger, ракети AIM класу "повітря–повітря" та гранатомети.

Рішення ухвалене після ревізії арсеналів, яка показала виснаження власних запасів — на тлі тривалої допомоги Україні, операцій проти хуситів у Ємені та підтримки Ізраїлю в регіоні.

Частина цієї допомоги була вже готова до відправлення — її схвалили ще за адміністрації Байдена, однак вона заблокована на етапі передачі. Поставка залишатиметься зупиненою щонайменше до завершення перегляду пріоритетів у сфері безпеки. Якщо Пентагон визнає, що запаси потрібні для інших напрямків, блокування може затягнутися.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила: "Це рішення ухвалено в інтересах національної безпеки США".

У Міноборони України тим часом наголошують на необхідності термінової допомоги — лише за останні дні росія здійснила наймасштабнішу повітряну атаку від початку повномасштабного вторгнення, випустивши 60 ракет і 477 дронів.