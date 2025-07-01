Сенат ухвалив закон Трампа про податки: близько 12 млн людей можуть втратити медстрахування

Сенат США з невеликою перевагою підтримав новий масштабний законопроєкт, що стосується податків та імміграції. Республіканці вважають його ключовим для другого президентського терміну Дональда Трампа. Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, щоб зменшити витрати, закон передбачає скорочення приблизно на 1 трильйон доларів фінансування медичних програм, зокрема Medicaid, а також зменшення допомоги на харчування (програма SNAP), яка призначена для боротьби з голодом.

За оцінками незалежного Бюджетного управління Конгресу, близько 12 мільйонів людей можуть втратити медичне страхування, якщо документ набуде чинності.

Як зазначає WP, обговорення законопроєкту викликало серйозні суперечки серед самих республіканців. Дехто вимагав ще більших скорочень, а інші — виступили проти зменшення фінансування Medicaid та соціальних програм.