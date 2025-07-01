Україна та партнери запускають програму виробництва зброї, – Умєров

В Україні та в державах-партнерах по формату Рамштайн розпочинається реалізація програми спільного виробництва озброєння за участі міжнародних союзників. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За словами міністра, Україна володіє унікальним досвідом ведення сучасної війни та має ефективні зразки власного озброєння й військової техніки.

Також Україна може випробовувати ці розробки в реальних бойових умовах.

– Невдовзі українські виробники озброєння та військової техніки отримають спеціальний правовий та податковий режим, який дозволить швидко масштабувати та модернізувати виробництво, а також будувати нові потужності, – наголосив він.

Ключовим елементом програми стане створення нових виробничих майданчиків і заводів – як на українській території, так і в країнах-членах Контактної групи з оборонних питань Рамштайн.

Умєров підкреслив, що до завершення війни вся продукція, виготовлена в межах нової програми, постачатиметься виключно до Сил оборони України.

– Це новий тип військово-промислової співпраці, де Україна – рівноправний партнер та гравець на світовому оборонному ринку, – заявив міністр.

1 липня Міністерство оборони спільно з парламентським Комітетом з фінансів, податкової та митної політики представили підприємствам оборонно-промислового комплексу основні положення чотирьох нових законопроєктів.

Ці документи передбачають зміни до податкового, митного та бюджетного законодавства, а також до Кримінального кодексу, з метою підтримки галузі та підвищення рівня безпеки на виробництвах.

Як зазначив Умєров, уже в липні Верховна Рада має провести перше голосування за цей пакет законодавчих ініціатив.

ForUA.com нагадує, Володимир Зеленський планує під час майбутніх перемовин із ЄС особливу увагу приділити питанням інвестування у виробництво озброєння в Україні.

Зокрема, йдеться про розробку далекобійних дронів, дронів-перехоплювачів та іншої високотехнологічної техніки.