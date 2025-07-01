В Азербайджані оприлюднено список пов'язаних із РФ концертів і заходів, скасованих у зв'язку з жорстокістю щодо азербайджанців у російському місті Єкатеринбурзі.

Відповідну інформацію поширив iTicket.az.

Згідно з інформацією, скасовано такі заходи:

- Yumor Fest (18.07.2025, Sea Breeze Resort);

- Концерт Басти (30.08.2025, Sea Breeze Resort);

- Балет «Лускунчик» (11.10.2025, Палац Гейдара Алієва);

- Балет «Лебедине озеро» (11.10.2025, Палац Гейдара Алієва);

- Концерт Сєргєя Безрукова (17.10.2025, Палац Гейдара Алієва);

- Балет «Ромео і Джульєтта» (12.10.2025, Палац Гейдара Алієва);

- Балет «Дюймовочка» (12.10.2025, Палац Гейдара Алієва);

- Стендап Євгєнія Сінякова (01.11.2025, Оперна студія);

- Концерт Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум (23.11.2025, Палац Гейдара Алієва);

- Фламенко-спектакль «Майстер і Маргарита» (20.12.2025, Оперна студія);

- Фламенко-балет «Лускунчик» (20-21.12.2025, Оперна студія).

В Азербайджані скасовуються всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, вистави та інші, заплановані до проведення по лінії російських державних і приватних установ, повідомили в Міністерстві культури Азербайджану.