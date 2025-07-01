В Азербайджані оприлюднено список пов'язаних із РФ концертів і заходів, скасованих у зв'язку з жорстокістю щодо азербайджанців у російському місті Єкатеринбурзі.
Відповідну інформацію поширив iTicket.az.
Згідно з інформацією, скасовано такі заходи:
- Yumor Fest (18.07.2025, Sea Breeze Resort);
- Концерт Басти (30.08.2025, Sea Breeze Resort);
- Балет «Лускунчик» (11.10.2025, Палац Гейдара Алієва);
- Балет «Лебедине озеро» (11.10.2025, Палац Гейдара Алієва);
- Концерт Сєргєя Безрукова (17.10.2025, Палац Гейдара Алієва);
- Балет «Ромео і Джульєтта» (12.10.2025, Палац Гейдара Алієва);
- Балет «Дюймовочка» (12.10.2025, Палац Гейдара Алієва);
- Стендап Євгєнія Сінякова (01.11.2025, Оперна студія);
- Концерт Леоніда Агутіна та Анжеліки Варум (23.11.2025, Палац Гейдара Алієва);
- Фламенко-спектакль «Майстер і Маргарита» (20.12.2025, Оперна студія);
- Фламенко-балет «Лускунчик» (20-21.12.2025, Оперна студія).
В Азербайджані скасовуються всі культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, вистави та інші, заплановані до проведення по лінії російських державних і приватних установ, повідомили в Міністерстві культури Азербайджану.
Автор: Богдан Моримух
«Беручи до уваги демонстративні цілеспрямовані та позасудові вбивства й акти насильства, скоєні правоохоронними органами Росії проти азербайджанців за етнічною ознакою в Єкатеринбурзі, а також з огляду на те, що останнім часом подібні випадки набули систематичного характеру, скасовуються культурні заходи, зокрема концерти, фестивалі, вистави, виставки тощо, заплановані до проведення в Азербайджані за лінією державних та приватних установ Росії», - наголошується в повідомленні.