Азербайджан відкрив кримінальну справу проти РФ через жорстокі катування і вбивства своїх громадян

Генеральна прокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу щодо фактів катувань і вбивств громадян Азербайджану під час поліцейських рейдів у російському Єкатеринбурзі. Йдеться про дії співробітників силових структур РФ, які, як стверджується, з особливою жорстокістю затримали, побили і вбили щонайменше двох азербайджанців. Про це повідомляє агентство APA.az із посиланням на пресслужбу Генпрокуратури Азербайджану.

27 червня у місті Єкатеринбург (Свердловська область, РФ) було проведено спільну силову операцію за участю російської нацгвардії, ФСБ та МВС. У результаті було затримано кількох осіб азербайджанського походження, яких підозрювали у скоєнні попередніх правопорушень.

Серед них — 60-річний Гусейн Сафаров, який займався дрібним бізнесом, та його брат, 55-річний таксист Зіяддін Сафаров. Обох затримали, після чого, за офіційними даними азербайджанської сторони, вони зазнали жорстоких катувань, будучи в беззахисному стані, під час транспортування та перебування в адмінбудівлях поліції.

Гусейн Сафаров, за даними слідства, помер у будівлі МВС, тоді як його брат Зіяддін — у службовому автомобілі силовиків. Причиною смерті стали численні травми, що спричинили посттравматичний і постгеморагічний шок. Крім загиблих, відомо також про інших азербайджанців, які дістали тілесні ушкодження під час цієї ж операції.

Генеральна прокуратура Азербайджану заявила про відкриття кримінального провадження за низкою статей Кримінального кодексу: Умисне вбивство з особливою жорстокістю; Перевищення повноважень із застосуванням насильства; Катування; Порушення прав громадян іноземною державою (стаття 12.2)

Це перший публічний випадок за останні роки, коли Азербайджан відкрито звинувачує російські силові структури у вбивстві своїх громадян на території РФ, з ініціативою повного кримінального розслідування з боку Баку.