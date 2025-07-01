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Дайджест

Ранковий дайджест ForUА: пекельна ніч в російському тилу; МВФ спрогнозував закінчення війни; долар США стрімко втрачає позиції; Миколаївщина - у вогні; загроза нової пандемії

Ранковий дайджест ForUА: пекельна ніч в російському тилу; МВФ спрогнозував закінчення війни; долар США стрімко втрачає позиції; Миколаївщина - у вогні; загроза нової пандемії

1 липня, дайджест новин від редакції ForUА:

Долар США стрімко втрачає позиції на світових ринках, - Financial Times  За підсумками першого півріччя 2025 року, може показати найгірший результат із 1973 року.

Пекельна ніч в російському тилу: десятки вибухів, масштабні пожежі і паралізовані аеропорти, - ЗМІ Відеодокази свідчать про успішні ураження важливих об’єктів на території ворога.

Миколаївська область потерпає від безпрецедентних масштабних пожеж, - ДСНС  Зафіксовано понад 50 осередків вогню, площею понад 400 гектарів.

Війна триватиме щонайменше до кінця 2025 року, - МВФ У базовому сценарії Фонд зберіг прогноз завершення активної фази бойових дій саме на цей період.

Уряд хоче заборонити профосвіту для військовозобов’язаних після 25 років - ВР  Це має унеможливити ухилення від мобілізації через навчання.

В українських школах зафіксовано найменшу  кількість учнів за останні три десятиліття, - NGL.media На початок 2024–2025 навчального року в системі освіти налічувалося лише 3,74 мільйона школярів усіх форм навчання.

В Китаї виявлено новий коронавірус HKU5‑CoV‑2, - The Independent Він може спричинити наступну пандемію.

 

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дайджест новин 1 липня
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