Пекельна ніч в російському тилу: десятки вибухів, масштабні пожежі і паралізовані аеропорти

У ніч на 1 липня окупований Луганськ зазнав потужної атаки українських безпілотників, що призвела до низки вибухів і масштабних пожеж на важливих військових і логістичних об’єктах. За попередніми даними, серед уражених цілей — велика нафтобаза, що спричинила сильні пожежі та суттєві матеріальні втрати ворога.

Керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив: "В Луганську палає логістика росіян", що свідчить про серйозний удар по ресурсах окупантів.

Крім Луганська, дрони пролетіли через окуповані Антрацит і Хрустальне, завдаючи ударів по ключових об’єктах. Одночасно вночі в низці російських регіонів — Саратові, Енгельсі, Ростові-на-Дону, Ульяновську, Казані та Нижньокамську — пролунали вибухи, а чотири аеропорти призупинили роботу через активність ППО та загрозу безпілотників.

За офіційними повідомленнями, російське ППО збило понад 60 українських дронів, проте відеодокази свідчать про успішні ураження важливих об’єктів на території ворога.

За інформацією з соцмереж, внаслідок ударів також постраждав штаб 8-ї загальновійськової армії РФ в Донецьку. Повідомляють також про удари по залізниці в Ясинуватій на Донеччині.

Ракетна небезпека дісталася і до Астрахані, де закрили аеропорт, що за 800 км від лінії фронту.

Пожежі на об’єктах окупантів — це значний удар по їхній здатності забезпечувати фронт, особливо в частині постачання палива та військової техніки.

Українське військове командування поки не коментує вибухи.