У Тернополі мати втопила свою 2,5-річну дитину, проте до в’язниці вона не сяде

У Тернополі мати втопила свою дитину у ванні, а сама вистрибнула з п’ятого поверху. Жінка залишилася живою, проте до в’язниці вона не сяде. Про це повідомили в поліції Тернопільської області та пояснили причину.

«Умисне вбивство малолітньої дитини слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області інкримінують жительці обласного центру. Жінка вбила свою доньку, а після цього намагалася покінчити життя самогубством. Нещастя трапилося 7 листопада 2024 року. В Тернополі на масиві „Дружба“ з п’ятого поверху випала жінка 1992 року народження. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції», — йдеться у повідомленні.

Жінку з множинними переломами госпіталізували до медичного закладу. Під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що за кілька годин до спроби накласти на себе руки вона під час купання втопила свою 2,5-річну доньку. Усвідомивши, що сталося, намагалася реанімувати дитину, але безуспішно.

Лікарям вдалося врятувати підозрювану, проте через травми вона залишилася прикованою до ліжка. Експертиза показала, що на момент вчинення дій жінка перебувала у стані психічного розладу і не могла усвідомлювати своїх вчинків чи керувати ними. За висновками комісії, 33-річну фігурантку визнано неосудною. Наразі суд має розглянути подання щодо застосування до неї примусових заходів медичного характеру.