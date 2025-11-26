ЄС запускає власну оборонну програму, 300 млн євро в якій передбачено для підтримки України

Європарламентарі підтримали запуск власної "Європейської програми оборонної промисловості" (EDIP), в рамках якої передбачені 300 млн євро для оборонної сфери України. Про це інформує пресслужба Європарламенту.

Закон, що запроваджує першу в історії Євросоюзу власну оборонну програму, ухвалили 457 голосами. Проти ініціативи висловились 148 парламентарів, 33 — утрималися. Документ ще мають ухвалити та імплементувати парламенти на рівні країн.

Як зазначається у повідомленні, закон із запуском Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) має на меті зміцнити оборонну промисловість єврозони, сприяти спільним оборонним закупівлям, нарощенню виробництва оборонної продукції та посиленню підтримки України.

Загальний бюджет програми становитиме 1,5 млрд євро, з яких 300 млн євро виділять для оборонного сектору України. Ще 150 млн євро піде до спеціального Фонду щодо прискорення трансформації ланцюга постачання продукції оборонного призначення (інструмент FAST).

Очікуються й інші способи фінансування програми, зокрема через програми SAFE та RRF. Відомо, що вартість компонентів продукції, що походитиме не з країн ЄС, не може перевищувати 35% від загальної ціни виробу.

Окрім того, Україні нададуть можливість долучитися до спільних оборонних програм країн ЄС. В таких програмах будуть брати участь не менше, ніж чотири країни.

Передбачається створення спеціального "Інструменту підтримки України", призначеного для допомоги у модернізації вітчизняного оборонно-промислового комплексу та інтеграції його до ОПК ЄС.

