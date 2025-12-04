﻿
Війна

Ворог обстріляв перинатальний центр у Херсоні, коли в ньому якраз приймали пологи

Російські війська обстріляли перинатальний центр у Херсоні. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Вчергове окупаційні війська обстріляли перинатальний центр. У момент “прильоту” лікарі саме приймали пологи», — написав він у телеграмі.

Попри небезпеку та руйнування, ніхто з немовлят, породіль і медичного персоналу не постраждав.

Російська армія регулярно завдає ударів по українських регіонах із застосуванням ударних безпілотників, ракет, авіабомб та реактивних систем залпового вогню.

Попри численні докази, російське керівництво продовжує заперечувати цілеспрямовані атаки по цивільній інфраструктурі — лікарнях, школах, дитсадках, енергетичних і водозабірних об’єктах, які систематично опиняються під ударами російських сил.

Як повідомляв ForUA, протягом двох тижнів окупанти вбили двох науковиць Херсонського національного технічного університету (ХНТУ): доценток Тетяну Асаулюк і Марину Губу.

 Автор: Богдан Моримух

