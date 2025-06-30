"Гідні і справедливі виплати": Гетманцев закликає підвищити мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень

Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав уряд та Верховну Раду підвищити розмір мінімальної пенсії до 4 тисяч гривень.

Про це він написав на своєму каналі у Telegram.

Він наголосив, що середня пенсія має бути не нижчою за 40% від середньої зарплати, а також додав, що за останні 10 років відсоток заміщення трудових доходів пенсією мав тенденцію до зниження.

За словами Гетманцева, в Україні показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні становить близько 27%. Водночас у країнах ЄС такий показник в середньому становить 58%: у Польщі — 57%, у Румунії — 48%, у Греції — 78%.

«Ми повинні переглянути підходи до нарахування та індексації пенсій. Люди праці, виходячи на пенсію, повинні отримувати гідні і справедливі виплати, які відповідають їх трудовому внеску. Перший крок для цього - підвищення мінімальної пенсії хоча б до 4 тисяч гривень», — написав він.

Тому Гетманцев закликав колег по уряду і парламенту «системно зайнятись пенсійним питанням». Зокрема, посадовець наголосив на необхідності детінізації виплат зарплат, скасування спецпенсій обраним кастам держслужбовців до запровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи.

Разом з цим Гетманцев зазначив, що через повномасштабну війну пенсії точно не залишатимуться стійкими.

Наразі розмір мінімальної пенсії в Україні — 2361 гривня.