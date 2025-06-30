Модель OnlyFans запитала в Зеленського, чому її хочуть посадити до в'язниці за 40 млн гривень сплачених податків

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Модель OnlyFans Світлана Дворнікова створила на сайті президента України петицію з проханням декриміналізувати порнографію. Вона наголошує, що платить усі податки, однак правоохоронці все одно відкрили проти неї кримінальне провадження.

Про це стало відомо із сайту петицій.

У своєму зверненні Дворнікова наголосила, що за 5 років роботи на OnlyFans вона сплатила державі понад 40 мільйонів гривень податків, однак «замість подяки за ці гроші держава відкрила проти мене кримінальну справу за статтею 301, а правоохоронці натякали, що за певну суму справа може зникнути».

«Скажіть, чому держава переслідує за діяльність, у якій немає потерпілих? Моя робота — це добровільний обмін між дорослими людьми, які знають, чого хочуть. Усі учасники — повнолітні, усі діють за власним бажанням. Де тут злочин? Хто жертва? Чому стаття 301 фактично є машиною для виготовлення хабарів?» — каже Дворнікова.

Жінка також наголосила, що платформа OnlyFans платить до державного бюджету більше 1 мільйона доларів податків на рік, а 350 українських творців задекларували за рік 305,4 мільйони гривень доходу та віддали державі 59 мільйонів податків.

Вона також вказує, що у всіх країнах Європи дорослі можуть вільно займатися виробництвом еротичного контенту, тому, продовжила жінка, настав час «приєднатися до цивілізованого світу».

«Наша правоохоронна система зараз не захищає права — вона їх порушує. Поточне законодавство створює ґрунт для корупції, і деякі правоохоронці збирають урожай з цього поля, заробляючи на штучно створених справах проти людей, які нікому не зашкодили. Закликаю Вас публічно підтримати законопроєкт №12191, сприяти його внесенню до порядку денного Верховної Ради не завтра, не за місяць, не після війни — зараз», — написала у петиції Дворнікова.

У грудні 2024 року правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав для ухвалення в першому читанні доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію порно.

Згідно із законопроєктом, кримінальна відповідальність залишиться виключно за:

порно без згоди (порнопомста, deep fake);

екстремальне порно (насильництво, зоо-, некрофілія);

порно з дітьми та розповсюдження серед дітей.

Окрім того, кримінальними злочинами залишаються сутенерство, втягнення в проституцію та торгівля людьми.

Народні депутати наголошували, що не йдеться про «легалізацію порно», оскільки порнографія вже легалізована і державний бюджет України отримує «мільйони податків» із платформи OnlyFans.

Винесення цього документу на розгляду в залу парламенту очікувалося на початку 2025 року.