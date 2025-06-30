Донька Трампа купила колишню військову базу

Іванка Трамп і її чоловік Джаред Кушнер інвестують 1,4 мільярда доларів у трансформацію острова Сазан — колишньої військової бази в Середземному морі — на елітний курорт для багатіїв. Про це повідомляє The Guardian.

Острів Сазан, розташований у протоці Отранто між Італією та Албанією, довгий час залишався закритою зоною. Нині ж він отримав неофіційну назву "острів Трампа", адже масштабний проєкт передбачає забудову всієї його території — від узбережжя до колишніх військових об’єктів.

На острові досі збереглися сліди минулого: близько 3600 бетонних бункерів, а також попереджувальні знаки про мінну небезпеку. Утім, це не стало на заваді планам родини Трампів, яка хоче перетворити острів на "місце ультралюксового туризму" з готелями, віллами та маринами у фірмовому стилі.

“Продано родині Трампів: один із останніх неосвоєних островів у Середземному морі стане новою меккою елітного туризму”, — зазначає видання.

Проєкт поки що на ранній стадії, але експерти прогнозують, що він може суттєво змінити туристичну карту регіону — і викликати політичні суперечки, з огляду на статус острова та його історичну роль.