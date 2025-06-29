Трамп дозрів до запровадження 500% мита на країни, які торгують із Росією, - Грем

Американський президент Дональд Трамп вважає, що настав час для запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це в ефірі ABC News заявив сенатор-республіканець від штату Південна Кароліна Ліндсі Грем, який є одним з ініціаторів законодавчої ініціативи щодо економічних обмежень проти Кремля.

"Вчора вперше президент (Дональд Трамп — ред.) сказав мені, коли ми з ним грали в гольф, що настав час рухати вперед законопроєкт (щодо санкцій проти РФ — ред.)", — розповів Грем.

Він уточнив, що законопроєкт буде ухвалено "після канікул" конгресменів і сенаторів, які закінчуються 7 липня, висловивши впевненість, що Трамп підпише цей документ, якщо американські законодавці його підтримають. Грем також пояснив, як працюватиме законодавча ініціатива:

"Якщо ви купуєте продукцію з РФ і не допомагаєте Україні, то на ваші товари, що надходять до США, поширюється 500% мито", — сказав він.

За словами сенатора, законопроєкт дозволить США запровадити мита щодо Китаю, Індії та інших країн, які купують російську нафту і таким чином підтримують "військову машину" очільника Кремля Владіміра Путіна.

На початку квітня 50 американських законодавців на чолі з республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про запровадження санкцій проти РФ, якщо Кремль зриватиме мирні переговори щодо України. Зокрема документом пропонується встановити тариф у 500% на імпорт у США товарів із країн, які купують російську нафту, газ, уран та іншу сировину.

Газета The Washington Post зауважила, що схвалення законопроєкту може завдати США більшої шкоди, ніж РФ, оскільки російські енергоресурси закуповують багато ключових партнерів Вашингтона, зокрема Індія, Туреччина, ЄС, Бразилія, Південна Корея, Тайвань та Японія. Російський уран імпортують самі США.

Після того, як Трамп вдруге очолив Білий дім, він неодноразово погрожував Москві масштабними санкціями, але за його словами, Вашингтон не запроваджує обмежень, адже сподівається на укладання "мирної угоди" між Україною та РФ.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент, заявляв, що Вашингтон разом із Європою "без вагань" посилить санкції проти РФ, якщо очільник Кремля Володимир Путін не буде вести мирні переговори з Україною "в дусі доброї волі".

25 червня держсекретар США Марко Рубіо коментуючи питання щодо санкцій проти РФ заявляв, що Трамп "знатиме правильний час і місце" для їх запровадження.