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Суспiльство

Батька п'ятьох дітей призначили головою Українського інституту національної пам’яті

Батька п'ятьох дітей призначили головою Українського інституту національної пам’яті

27 червня Кабінет Міністрів призначив Олександра Алфьорова головою Українського інституту національної пам’яті.

Про це інформує пресслужба МКСК.

Олександр Алфьоров — український історик, теле та радіоведучий, громадський діяч, батько пятьох дітей. З 2010 року був науковим співробітником Інституту історії України НАН України. Він є автором, співавтором та упорядником 15 книг і понад 100 наукових статей.

З початком повномасштабного вторгнення став офіцером ССО "Азов-Київ", з вересня 2022 року — офіцер 3-ї окремої штурмової бригади, начальник групи гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення відділення психологічної підтримки персоналу. Має звання майора запасу. Одночасно був головою експертної групи з дерусифікації в Києві.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Олександр АлфьоровІнститут пам'ятіУІНП
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