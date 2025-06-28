Крадіжка зі зломом: У Лос-Анджелесі пограбували будинок Бреда Пітта

Поліція Лос-Анджелеса розслідує крадіжку зі зломом у будинку актора Бреда Пітта. Про це повідомляє NBC News із посиланням на два джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили офіційні особи, злодії обшукали будинок та забрали невизначену кількість майна. Вартість вкраденого не була розкрита. Під час пограбування Пітта не було вдома, оскільки цього тижня він перебуває у Великій Британії на прем'єрі свого нового фільму "Формула-1".

За інформацією співрозмовників телеканалу, поліція шукає трьох людей, які перелізли через паркан перед будинком та потрапили всередину через вікно.

Представник поліції Лос-Анджелеса підтвердив NBC News факт злому в середу, 25 червня, у житловому будинку в районі Лос-Феліс, але не повідомив, кому саме належить будинок.

Будинок Пітта з трьома спальнями розташований неподалік парку Гріффіт, де на пагорбі знаходиться знаменитий напис Hollywood.

Раніше ForUA.com повідомляв, що Бред Пітт та Анджеліна Джолі досягли угоди про розлучення.