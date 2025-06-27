У Києві презентували політичний трилер Олександра Савченка

У столиці відбулася презентація нового роману доктора економічних наук, ректора Міжнародного інституту бізнесу та екс-керівника Національного банку України Олександра Савченка. Його книжка «Ескалація: Битва президентів» — перша частина політичного трилера, який видав «Саміт-Книга». Це футурологічний роман, у якому автор поєднав політичну фантастику, геополітичні прогнози та детектив.

Дія твору відбувається після завершення війни в Україні — у часи боротьби за новий світовий порядок. Хоча всі герої вигадані, сюжет змушує задуматися над реальними викликами сьогодення.

Книжка дуже актуальна, адже змальовує ситуацію, коли війна завершена, але починається боротьба за владу — і постає питання: яким має бути майбутній президент?

«Ця книжка хоче дати українцям риси характеру лідера, який має моральне право очолити країну. Ми — єдина нація, яка не боїться цього світу. Але цього недостатньо: маємо популяризувати нашу культуру, і насамперед — літературу», — зазначив автор.

У книзі Савченко розмірковує про національних героїв, а також про їхніх антиподів — тих, кого він називає «малоросами» та «прихильниками московсько-православної цивілізації».

«Він показує український світ, у якому все одно є ціннісний вимір, пов’язаний зі столітньою боротьбою за державність», — відзначив головний редактор журналу «Всесвіт» Володимир Дроздовський. За його словами, це роман із динамічним сюжетом, глибоким бекграундом автора як політика й економіста. Але водночас написаний просто, живо, інтригуюче.

У романі є детективна лінія: головного героя намагаються прибрати спецслужби. Події розгортаються в Києві, але охоплюють і міжнародний вимір — зіткнення цінностей демократичного світу та авторитарного режиму.

Презентація стала продовженням співпраці автора з видавництвом «Саміт-Книга», яке раніше видало його першу книжку «Антиукраїнець». Директор видавництва Іван Степурін нагадав: «Цей маніфест початку століття озвучив позицію пана Олександра як мислителя й громадянина. А тепер — новий рівень: літературна форма, масштабне полотно про майбутнє України і світу».

Купити «Ескалація. Битва президентів» можна у всіх великих книжкових мережах та на сайті видавництва. Ціна — 400 грн. У видавництві також анонсували електронну версію та переклади іноземними мовами.