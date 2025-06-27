В Україні зростуть пенсії: хто і скільки отримає

Українські пенсіонери можуть очікувати на зростання пенсійних виплат, адже у травні 2025 року середня заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій, сягнула 20 355 гривень 40 копійок. Це майже на 500 гривень більше, ніж у квітні, коли показник становив 19 856,19 гривень.

Оновлені дані були оприлюднені пресслужбою Пенсійного фонду України 26 червня 2025 року. Як зазначається у повідомленні ПФУ, цей показник є одним із ключових для розрахунку розміру пенсійних виплат. Його зростання безпосередньо впливає на новопризначені пенсії, які оформлюються після оновлення даних. Чим вищою є середня зарплата по країні, тим більшою буде база для індивідуального розрахунку пенсії кожного громадянина.

У Пенсійному фонді наголошують, що зростання середньої зарплати, яка враховується під час розрахунку пенсій, є позитивним фактором для тих, хто планує виходити на пенсію найближчим часом. Це дає підстави очікувати, що стартовий розмір їхніх виплат буде вищим.

Крім того, оновлений показник може стати основою для перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, які після виходу на пенсію продовжували працювати та набирали додатковий страховий стаж. У таких випадках Пенсійний фонд періодично здійснює перерахунок виплат із урахуванням нових даних про зарплати та стаж.

Для порівняння, середній показник за весь 2024 рік становив 17 486,60 гривень. Таким чином, за півтора року базовий рівень середньої зарплати для обчислення пенсій зріс майже на 3 тисячі гривень.

Ця динаміка формує підґрунтя для поступового зростання пенсій в Україні – як для нових пенсіонерів, так і для тих, хто вже отримує виплати, але має підстави для перерахунку. Очікується, що за умов збереження позитивної тенденції на ринку праці та зростання фонду оплати праці підвищення пенсій буде продовжуватися.