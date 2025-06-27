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Війна

Російські окупанти атакували місто Самар на Дніпропетровщині: троє загиблих, 14 поранених

Російські окупанти атакували місто Самар на Дніпропетровщині: троє загиблих, 14 поранених

Сьогодні, 27 червня, під час повітряної тривоги в місті Самар Дніпропетровської області пролунали вибухи. Внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще 14 отримали поранення. Про це повідомив у Telegram начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Троє загиблих та 14 постраждалих в місті Самар внаслідок руснявої атаки", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці події працюють всі відповідні служби. Інформація щодо наслідків та масштабів руйнувань уточнюється.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

жертвиатака рфДніпропетровщинаСамар
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