Маніпуляції Орбана: 95% угорців начебто виступили проти того, аби Україна стала членом ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив нібито остаточні результати загальнонаціонального опитування Voks 2025 щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це пише Telex.

Згідно з результатами, 95% угорців начебто виступили проти того, аби Україна стала членом ЄС.

За словами секретаря офісу прем'єр-міністра Балажа Хідвегі, у голосуванні взяли участь 2,28 мільйона угорців. Попри це, опитування Voks 2025 стало другим за успіхом національним опитуванням, поступившись на 72 тисячі учасників національній консультації щодо «плану Сороса».

Видання Telex звертає увагу, що результати цього опитування не мають обов'язкової юридичної сили та можуть використовуватися лише як політичний інструмент.

Разом з цим, постає питання щодо того, наскільки вірогідними можуть бути дані про кількість респондентів та відповіді так/ні, оскільки вже відомо, що людина могла голосувати кілька разів в онлайн-анкетах з різних адрес електронної пошти.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив організувати голосування у своїй країні щодо підтримки вступу України до Європейського Союзу.

Про це опитування угорців Орбан уперше оголосив після екстреного саміту лідерів ЄС у Брюсселі, на якому Угорщина була єдиною країною, яка відмовилася схвалити спільну заяву на підтримку озброєння України. Раніше Орбан наголошував, що вступ України до Європейського Союзу залежить від угорців і що проти волі Будапешта Київ не вступить до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вступ Києва до ЄС блокує лише Угорщина. А згодом Орбан висунув 12 вимог до Європейського Союзу, вкотре виступивши проти членства України в ньому.

З 2010 року уряд Орбана організував низку так званих національних консультацій з різних питань: від міграції до прав ЛГБТК+. Це розсилки поштою, під час яких усі угорці, які мають право голосу, отримують листи із запитаннями та пропозицією вибрати відповідь зі списку, іноді просте «так» чи «ні».

Опозиція та громадянське суспільство критикують такі голосування як засоби пропаганди. Результати не є юридично обов’язковими, але використовуються для зміцнення позицій уряду Орбана щодо суперечливих питань.

Як повідомляв ForUA, в заяві українського МЗС щодо ініціатив прорашистської Угорщини стосовно різдвяного перемир'я 2025 року мовилося таке:

"Після угорських "миротворчих" дзвінків до Москви по українських містах і громадах летять смертоносні ракети та дрони. Дії угорської сторони ще більш віддалені від миротворчості, аніж її заяви. Угорщина послідовно закликає залишити Україну, яка захищається від російської геноцидної агресії, без зброї для самозахисту, перешкоджає фінансуванню посилення обороноздатності України, підвищенню санкційного тиску проти агресора та іншим критично важливим рішенням. Все це не має нічого спільного з прагненням відновити мир".

Українське відомство закликало угорських політиків "припинити аморальні маніпуляції на темі миру та Різдва Христового, утриматися від односторонніх контактів із державою-агресором, які підривають спільні зусилля з відновлення справедливого миру".

"На заваді миру стоїть лише Росія та її одержимий війною диктатор. Україна прагне миру на своїй землі як ніхто інший в світі. Саме на досягнення справедливого та стійкого миру спрямовані спільні зусилля нашої держави та її партнерів. Україна завжди дотримується принципів чесного діалогу та взаємної поваги. Ми продовжимо конструктивні контакти з нашими партнерами, які щиро прагнуть завершення війни, а не поразки України", — зазначили українські дипломати.

До слова, свого часу письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної політики Угорщини ХХ століття..."