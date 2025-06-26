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Економіка

Українці сплатили рекорду суму податку на нерухомість

Українці сплатили рекорду суму податку на нерухомість

За перші п’ять місяців 2025 року громадяни України сплатили 4,9 млрд гривень податку на нерухомість. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба України. У 2025 році українці сплачують податок за нерухомість, якою володіли у 2024 році.

Лідерами за сумами надходжень стали:

Київ — майже 990 млн грн

Київська область — 497 млн грн

Дніпропетровська область — 496 млн грн

Одеська область — 464 млн грн

Податок сплачують фізичні особи, які володіють:

- квартирами площею понад 60 кв. м;

- будинками понад 120 кв. м;

- сукупною житловою нерухомістю понад 180 кв. м, зокрема частками у різних типах житла.

Довідка: Ставки податку встановлюються місцевими радами, але не можуть перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад встановлену пільгову площу.

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