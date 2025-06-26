Українці сплатили рекорду суму податку на нерухомість

За перші п’ять місяців 2025 року громадяни України сплатили 4,9 млрд гривень податку на нерухомість. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила Державна податкова служба України. У 2025 році українці сплачують податок за нерухомість, якою володіли у 2024 році.

Лідерами за сумами надходжень стали:

Київ — майже 990 млн грн

Київська область — 497 млн грн

Дніпропетровська область — 496 млн грн

Одеська область — 464 млн грн

Податок сплачують фізичні особи, які володіють:

- квартирами площею понад 60 кв. м;

- будинками понад 120 кв. м;

- сукупною житловою нерухомістю понад 180 кв. м, зокрема частками у різних типах житла.

Довідка: Ставки податку встановлюються місцевими радами, але не можуть перевищувати 1,5% мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад встановлену пільгову площу.