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Ситуація на фронті: окупанти посилюють штурми, ЗСУ стримують наступ і контратакують

Ситуація на фронті: окупанти посилюють штурми, ЗСУ стримують наступ і контратакують

Російські війська продовжують інтенсивні штурми на півночі та сході України, однак українські сили стримують ворога та переходять у контратаки на ключових напрямках. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Північ: Курська та Сумська області

24–25 червня окупанти атакували прикордонні райони Курської області, а також активізували наступальні дії в північній частині Сумщини. Незважаючи на заяви російських "воєнкорів" про досягнення автомагістралі H-07 Суми–Суджа, вони були змушені відступити.

Росіяни також штурмували позиції поблизу Андріївки, Олексіївки та Яблунівки.

Харківщина: Вовчанськ, Липці

За даними ISW, війська РФ просунулися в північній і північно-західній частинах Вовчанська, також зафіксовані атаки поблизу Липців.

Куп’янський напрямок

Окупанти перебувають менш ніж за кілометр від Куп’янська. Геолокаційні дані підтверджують просування на 3,4 км від північної межі міста.

Лиманський і Сіверський напрямки

Українські сили просунулися на північ від Лимана. Натомість російські атаки на Сіверському напрямку результатів не дали.

Часів Яр, Торецьк

Ворог атакував безпосередньо Часів Яр і його околиці, а також намагався просунутися в бік Торецька, але безуспішно.

Покровський напрямок

Зафіксовано просування окупантів на північ від Шевченко Перше та в районі Лисівки.

Новопавлівський напрямок

Аналітики припускають, що росіяни могли зайняти населений пункт Ялта. У той же час ЗСУ просунулися в напрямку Великої Новосілки.

Запорізький напрямок

Російські війська вели обмежені наступальні дії на заході Запорізької області та поблизу Оріхова, але без змін лінії фронту.

За інформацією Генштабу, протягом доби ворог здійснив понад 4000 обстрілів.

Теги:

війна в Україніситуація на фронті 26 червня
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