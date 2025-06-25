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Полiтика

Зеленський і Трамп змістовно спілкувалися 50 хвилин

Зеленський і Трамп змістовно спілкувалися 50 хвилин

Президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч із американським лідером Дональдом Трампом під час саміту НАТО.

Про це голова держави повідомив у соцмережах.

"Тривала та змістовна зустріч із Президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану Президенту, дякую Сполученим Штатам.

Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру. Деталі – згодом", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, 25 червня завершилася зустріч президентів США й України на полях саміту НАТО, вона тривала приблизно 50 хвилин.

Зараз Трамп дає пресконференцію для світових медіа, на якій, очевидно, розповість також про зустріч із Зеленським.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

переговоризустрічДональд ТрампВолодимир Зеленський
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