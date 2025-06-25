ПАРЄ вимагає притягнути до відповідальності російське керівництво через Міжнародний кримінальний суд

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дві принципові резолюції, котрі підтверджують міжнародну підтримку України: про правову відповідальність агресорів і щодо порушень прав військовополонених. Про це повідомляє пресслужба МЗС у середу, 25 червня.

Відомство привітало ухвалення резолюцій: "Правові аспекти та питання прав людини в контексті агресії РФ проти України" та "Підтримка політичних переговорів щодо забезпечення обміну та звільнення військовополонених".

"Ці документи є черговим потужним свідченням безкомпромісної підтримки ПАРЄ основоположних принципів міжнародного права, захисту прав людини, протидії безкарності та солідарності з народом України у боротьбі проти російської агресії", - зазначили у повідомленні.

Зауважується, що резолюція щодо правових аспектів агресії РФ є важливим кроком на шляху до забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України.

У МЗС схвалили чіткі правові висновки Асамблеї, зокрема:

визнання дій Росії, Білорусі та КНДР як акту агресії;

фіксацію індивідуальної відповідальности політичного та військового керівництва цих держав;

підтвердження факту незаконної окупації Криму та інших українських територій як грубого порушення міжнародного права;

визнання депортацій, катувань, репресій і насильницьких зникнень як воєнних злочинів, злочинів проти людяності, а подекуди - як проявів геноциду.

У повідомленні наголосили, що особливо важливою є рішуча підтримка ПАРЄ створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в межах Ради Європи, а також заклик до всіх держав-членів приєднатися до відповідної Розширеної часткової угоди.

Також Україна високо оцінили увагу Асамблеї до питання репарацій, зокрема до створення повноцінного міжнародного компенсаційного механізму та належної ролі Реєстру збитків для України.

Тоді як резолюція ПАРЄ щодо політичного сприяння обміну військовополонених стала першим комплексним документом Асамблеї, який фіксує масові та системні порушення РФ Третьої Женевської конвенції.

Документ засвідчує вину Росії за тортури, страти, сексуальне насильство, відмову у доступі МКЧХ, переслідування українських військових за участь у бойових діях.

Асамблея акцентувала на необхідності створення постійного механізму обміну військовополоненими із залученням нейтральних посередників і міжнародних організацій.

В резолюції йдеться про системні воєнні злочини Росії проти українських полонених:

- 95% звільнених заявили про тортури;

десятки смертей у полоні, зокрема - страта поранених, насильство, відсутність медичної допомоги;

утримання у колоніях, ізоляторах та таємних тюрмах - у рф та на окупованих територіях;

Росія веде державну політику тортур - це не просто порушення, це злочини проти людяності.

А тому Асамблея вимагає:

- розслідувати всі злочини проти полонених;

- притягнути до відповідальности російське керівництво через Міжнародний кримінальний суд;

- надати Червоному Хресту повний доступ до місць утримання.