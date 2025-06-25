Наука проти міфів: Салат з огірків та помідорів – це корисно чи шкідливо

У сучасному інформаційному просторі часто виникають міфи, що стосуються харчування. Один з таких – поширене твердження про "шкідливість" поєднання огірків та помідорів у салаті. Проте останні дослідження дієтологів та вчених однозначно спростовують цю думку.

Причиною міфу стало існування ферменту аскорбінази (каталази) в огірках, який, як вважалося, руйнує аскорбінову кислоту (вітамін С) у помідорах. Однак наукові дані свідчать, що активність цього ферменту в природних умовах недостатня для значного впливу. Більше того, аскорбіназа швидко деактивується в шлунку під дією кислотного середовища.

Важливою деталлю є те, що основні втрати вітаміну С у салаті з огірків та помідорів дійсно можуть відбуватися, але не через їх взаємодію, а внаслідок тривалого зберігання в холодильнику. Дослідження показують, що за 2-24 години зберігання втрати вітаміну С можуть сягати 50-80% саме через вплив холоду. Відповідно, свіжоприготовлений салат максимально зберігає свої корисні властивості.

Салат з огірків та помідорів є цінним джерелом поживних речовин. Огірки багаті на вітамін К, калій та антиоксиданти, які сприяють підтриманню водного балансу та мають протизапальні властивості. Помідори ж містять вітамін А, лікопін, клітковину, вітамін С та калій, що робить їх корисними для профілактики онкологічних захворювань та підтримки серцево-судинної системи.

Отже, науково обґрунтовані дані дозволяють з упевненістю стверджувати, що салат з огірків та помідорів є здоровим та поживним елементом раціону, особливо за умови його вживання безпосередньо після приготування.