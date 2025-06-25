Огляд найцікавіших прем'єр українського кіно:гонки, пірати та сон

Знайомимо з новинками українського кінопрокату цього тижня. Цього тижня безперечним "цвяхом програми" в українському та світовому кінопрокаті стане "F1:Фільм" з Бредом Піттом у головній ролі. Причому, головне, мабуть, навіть не в Пітті, а в тому, що фільм знімали на справжніх трасах "Формули 1", за участю (епізодичною) її реальних гонщиків і грошей на це не шкодували (бюжет - 250 млн доларів). Режисер - Джозеф Косінскі, попередня робота якого "Топ Ган: Меверік" заробила майже два мільярди доларів.

Сюжет досить банальний - колишнього гонщика F1 (Пітт), який зараз працює таксистом, власник однієї з команд (Хав'єр Бардем) запрошує повернутись у світ гонок. Наскільки це реально (Пітту за 60 років) теж неважливо, головне - самі гонки. За всіма відгуками ефект присутності глядачів на гонках вражає.

Кінотиждень, очевидно, формували, розуміючи, що суперників у F1 бути не може (та й не повинно бути, якщо говорити про прокатний бізнес). Але відзначимо все ж таки фільм жахів "Мзган 2:0", продовження першого фільму 2022-го року, який зібрав 181 млн доларів при смішному для Голлівуду бюджеті 12 млн.

На цьому тлі решта фільмів виглядає досить блідо. "Пірати семи морів" - анімація для дітей молодшого віку, сюжет якої зрозумілий з назви.

"Кольори всередині" - японська романтична аніме про старшокласницю (відповідно, для аудиторії такого ж віку) з незвичайними здібностями.

"Два до одного" - німецька комедія про те, як влітку 1990 року троє друзів знаходять у шахті мільйони марок ГДР, якої вже не існує, і влаштовують з ними аферу.

"Сни з тобою" - фантастичний фільм про часи, коли люди навчилися за допомогою фармацевтики керувати своїми снами. Одна таблетка – і головний герой знову поряд з жінкою, яку колись любив. А реальність нудна та жорстока. Втім, режисер Начо Віголондо, добре відомий у вузьких артхаусних колах, міг зробити з банального сюжету цілком непоганий фільм. Але міг і не зробити.