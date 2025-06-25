Погода 25 червня: дощі з грозами та поривчастий вітер

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. На сході, місцями у північній частині країни - короткочасний дощ, гроза. На решті території - без опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. У більшості західних та Житомирській областях - пориви 15-20 м/с, повідомляють синоптики.

Температура повітря+ 21-26°, на півдні, Закарпатті та Прикарпатті +27-32°.

У Києві та області - мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, в області - гроза. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. У столиці температура повітря +23-25°; на Київщині + 21-26°.