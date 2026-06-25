Погода 25 червня: до +32°, подекуди грози

Сьогодні в Україні утримається мінлива хмарність. У більшості областей опадів не прогнозують, однак удень у північних та східних регіонах місцями можливі невеликі короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +24...+29°, а на південному заході країни стовпчики термометрів піднімуться до +32°.

У Києві істотних опадів не очікується. Водночас по області місцями можливий невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У столиці вдень повітря прогріється до +24...+29°, на Київщині очікується +26...+28°.

Як повідомляло раніше ForUa, у Франції двоє дітей померли в авто під час аномальної спеки.