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Здоров'я

Унікальна аномалія: у японського школяра у носі виріс зуб

Унікальна аномалія: у японського школяра у носі виріс зуб

Японські лікарі зіткнулися з надзвичайно рідкісним явищем: у школяра виявили додатковий зуб, який виріс у носовій порожнині, пише BMJ Case Reports.

Незвичайну знахідку помітили випадково під час обстеження на прикус — рентген показав у правій ніздрі хлопчика щільне утворення.

За словами лікарів, там сформувався окремий повноцінний зуб — із дентином, емаллю і навіть частково вкритий епітелієм.

Це один з 80 зафіксованих випадків у світі, унікальність якого ще й у тому, що зуб не проростав із кістки, як це буває найчастіше, а був з’єднаний з нею лише через структуру, подібну поліпу.

Хлопчик не мав жодних скарг і не хотів операції, але медики наполягли на видаленні через ризики запалень або дихальних ускладнень.

Видалення провели під загальним наркозом за допомогою ендоскопа. Через місяць після операції пацієнт повністю відновився.

Науковці припускають, що причиною такої аномалії могла бути надмірна активність клітин, які відповідають за розвиток зубів, ще на стадії ембріона.

Тоді зачатки зубів могли опинитися в незвичних місцях — зокрема в носовій порожнині.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЯпоніяНовини медицинизуби
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