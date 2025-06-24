Американські сенатори зустрілися із Зеленським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США Джинн Шахін і Крісом Кунсом, про що повідомила його пресслужба.

Під час розмови глава держави подякував за стабільну двопартійну підтримку Вашингтона та наголосив, що українське суспільство високо цінує допомогу як від Сенату, так і від Палати представників.

Американські сенатори підтвердили, що США і надалі підтримуватимуть Україну, висловивши повагу до мужності українських військових.

Зеленський зазначив, що Київ вдячний за надану оборонну допомогу і готовий закуповувати критично важливі засоби захисту, зокрема системи ППО. Він підкреслив, що Україна також готова до спільного виробництва озброєнь зі США, маючи необхідний досвід і кваліфікованих спеціалістів. За його словами, таке співробітництво може бути вигідним і для американської сторони.

Під час зустрічі сторони обговорили безпекову підтримку, мирні ініціативи, а також пропозицію президента Дональда Трампа щодо припинення вогню, яка, за словами Зеленського, може стати початком руху до справедливого миру.

– Останні атаки проти наших людей показують, що росія не зацікавлена в мирі і продовжує ескалувати. Тому важливо збільшувати тиск, який не дасть Москві можливостей нарощувати виробництво засобів терору. Законопроєкт про санкції сенаторів Грема і Блюменталя може це забезпечити. Дякую сенаторам за його підтримку, — наголосив президент.

Також обговорювалося питання використання заморожених російських активів на потреби України, подальша спільна робота, а також економічне партнерство між Києвом і Вашингтоном.