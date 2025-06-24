Ізраїль усе-таки завдав удару по Ірану, але обмежив його після дзвінка Трампа

Ізраїль завдав удару по радіолокаційному майданчику на північ від Тегерана у вівторок, але утримався від подальших ударів після того, як прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу розмовляв із президентом США Дональдом Трампом, йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра.

Удар по Ірану був запущений через кілька годин після того, як припинення вогню мало вступити в силу, оскільки ізраїльські чиновники звинуватили Тегеран у порушенні перемир'я, коли той випустив кілька ракет по Ізраїлю.

Перед цим Трамп "висловив свою велику вдячність Ізраїлю" і запевнив, що Нетаньягу зобов'язався утримуватися від додаткових ударів.

Своєю чергою джерело в Білому домі повідомило CNN, що Трамп розмовляв із Нетаньягу у вівторок і був "винятково твердим і прямим".

Дональд Трамп сьогодні продемонстрував інтенсивний гнів, оскільки припинення вогню, про яке він домовився з Ізраїлем та Іраном, здавалося, стало більш крихким. Президент передав, що він незадоволений, зокрема, Ізраїлем, який, за його словами, швидко порушив перемир'я. Трамп провів "тверду і пряму" телефонну розмову зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу.

Іранське державне інформаційне агентство Fars повідомило у вівторок, що його кореспондент почув вибухи на півночі Ірану, через кілька годин після того, як Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню.

Кореспондент Fars повідомив, що вибух пролунав у прибережному місті Баболсар, на північ від Тегерана.

За інформацією Ізраїлю, дві іранські балістичні ракети були запущені в бік Ізраїлю приблизно через три години після того, як Трамп оголосив про припинення вогню. Пізніше в Білому домі Трамп описав цю атаку, як «одну ракету, яка не приземлилася — яка була розстріляна, можливо, помилково, яка не приземлилася».