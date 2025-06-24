Правило "двох стін", якого українцям радили дотримуватися від початку повномасштабної війни, втрачає свою ефективність. Причина — модернізовані дрони-камікадзе типу Shahed, які Росія активно застосовує у нічних атаках на міста, заявив речник ДСНС у місті Києві Павло Петров.

«Правило "двох стін" було ефективним, коли йшлося про уламки або вибухи на певній відстані. Але сьогодні ситуація змінилась. Бойова частина “Шахедів” посилена. Вони можуть не просто пошкодити, а зруйнувати цілі під'їзди чи випалити приміщення за лічені хвилини», — пояснив Петров.

Він зазначив, що люди досі вважають, що безпечніше залишатися вдома, проте це вже не так. Адже ворог не тільки збільшує кількість дронів, а й робить їх потужнішими та точнішими.

«Пожежа після влучання “Шахеда” настільки інтенсивна, що рятувальники фізично не встигають її загасити через екстремально високу температуру. Тому ми вже не можемо говорити, що дві стіни вас захистять», — наголосив речник ДСНС.

У ДСНС закликають не нехтувати сигналами тривоги та завчасно шукати укриття, не покладаючись лише на «два метри бетону».