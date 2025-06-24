﻿
Свiт

Китай готує парад Перемоги

Китай готує парад Перемоги

3 вересня на площі Тяньаньмень у центрі Пекіна відбудеться військовий парад, присвячений 80-й річниці Перемоги у Війні опору китайського народу японським загарбникам та Світовій антифашистській війні.

Парад прийматиме голова КНР Сі Цзіньпін, який також обіймає посади генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю та голови Центральної військової ради. Під час урочистостей Сі виступить з промовою, яку в Китаї анонсують як «важливу».

За словами старшого офіцера Об’єднаного штабу Центральної військової комісії Ву Зеке, на параді будуть представлені всі роди військ, включно з маршируючими підрозділами, броньованими колонами, повітряними ешелонами, а також новітніми бойовими формуваннями.

Особливий акцент буде зроблено на вітчизняних технологіях: уся техніка, яку покажуть на параді, розроблена і вироблена в Китаї та вже перебуває на озброєнні.

Китай також продемонструє озброєння майбутнього, зокрема безпілотні інтелектуальні системи, підводні бойові підрозділи, кібернетичні та електронні сили, а також гіперзвукову зброю.

За словами Ву Зеке, це має засвідчити здатність Народно-визвольної армії Китаю до високотехнологічної війни, а також її готовність перемагати у конфліктах майбутнього.

 

Теги:

Китайпарад Перемоги в КНР
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Tesla запустила перші платні роботаксі
Технології 23.06.2025 23:10:00
Tesla запустила перші платні роботаксі
Читати
Глава МОЗ пояснив, як держава контролює фармринок
Здоров'я 23.06.2025 22:51:30
Глава МОЗ пояснив, як держава контролює фармринок
Читати
Рютте не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права
Свiт 23.06.2025 22:32:31
Рютте не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права
Читати

Популярнi статтi