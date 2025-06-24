Китай готує парад Перемоги

3 вересня на площі Тяньаньмень у центрі Пекіна відбудеться військовий парад, присвячений 80-й річниці Перемоги у Війні опору китайського народу японським загарбникам та Світовій антифашистській війні.

Парад прийматиме голова КНР Сі Цзіньпін, який також обіймає посади генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю та голови Центральної військової ради. Під час урочистостей Сі виступить з промовою, яку в Китаї анонсують як «важливу».

За словами старшого офіцера Об’єднаного штабу Центральної військової комісії Ву Зеке, на параді будуть представлені всі роди військ, включно з маршируючими підрозділами, броньованими колонами, повітряними ешелонами, а також новітніми бойовими формуваннями.

Особливий акцент буде зроблено на вітчизняних технологіях: уся техніка, яку покажуть на параді, розроблена і вироблена в Китаї та вже перебуває на озброєнні.

Китай також продемонструє озброєння майбутнього, зокрема безпілотні інтелектуальні системи, підводні бойові підрозділи, кібернетичні та електронні сили, а також гіперзвукову зброю.

За словами Ву Зеке, це має засвідчити здатність Народно-визвольної армії Китаю до високотехнологічної війни, а також її готовність перемагати у конфліктах майбутнього.