Сотні тіл, переданих РФ, досі не ідентифіковані через мовчання родичів

Національна поліція повідомила, що 87% тіл загиблих, які Росія передала Україні в межах процедур репатріації, вже вдалося ідентифікувати. Про це йдеться у заяві МВС.

У поліції зазначили, що в окремих пакунках містяться рештки кількох людей, що ускладнює процес експертизи. Також однією з головних проблем залишається нестача біологічних зразків від родичів зниклих безвісти українців.

«Для того щоб порівняти ДНК, потрібні зразки рідних. Якщо родина не зверталася і не передавала матеріали — тіло лишається невпізнаним», — пояснюють у МВС.

За даними відомства, Україна отримала понад 6 тисяч тіл у межах домовленостей про обмін, досягнутих у Стамбулі. Щомісяця фахівці МВС проводять до 10 тисяч судово-медичних експертиз, аби встановити особи загиблих.

У МВС закликають рідних зниклих звертатися до поліції для здачі зразків ДНК, щоб пришвидшити процес ідентифікації.