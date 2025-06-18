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Скільки триватиме ідентифікація тіл військових, переданих РФ, повідомили в МВС

Скільки триватиме ідентифікація тіл військових, переданих РФ, повідомили в МВС

Процес ідентифікації понад 6000 тіл, переданих Україні в рамках Стамбульських домовленостей, може тривати майже 13-14 місяців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

За словами Клименка, Україна отримала 6060 тіл. "Я можу тільки приблизно сказати, тому що аналіз іще відбувається – у якому стані і скільки останків знаходяться в цих пакетах, які нам були передані російською стороною. Але, на ці 6 тисяч, на найскромнішу думку, попередню думку наших фахівців, піде приблизно 13-14 місяців", — зазначив міністр, відповідаючи на запитання щодо термінів ідентифікації.

Він підкреслив, що цей термін є "мінімально" необхідним для повної ідентифікації всіх останків.

Голова МВС повідомив, що всі залучені служби — судово-медична експертиза, експертні та слідчі підрозділи — працюють у тризмінному режимі. Це дозволяє максимально прискорити процес ідентифікації та повернення загиблих їхнім родинам.

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клименкотіла військовихідентифікація тіл
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