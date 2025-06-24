Amazon MGM Studios шукає режисера для нового фільму про Джеймса Бонда

Компания Amazon MGM Studios розпочала пошук режисера для нового фільму про Джеймса Бонда. Про це повідомив Меттью Беллоні, голлівудський інсайдер - колишній редактор The Hollywood Reporter. Серед претендентів - п'ять відомих постановників:
- Едвард Бергер ("На Західному фронті без змін", "Конклав"),
- Дені Вільнєв ("Дюна", "Той, хто біжить по лезу 2049"),
- Пол Кінг ("Пригоди Паддінгтона", "Вонка"),
- Джонатан Нолан ("Світ Дикого Заходу", "Фолаут"),
- Едгар Райт ("На драйві", "Зомбі на ім'я Шон", "Людина-мураха").
Фаворитом вважається Пол Кінг - він уже працював з Девідом Хейманом, якого кіностудія затвердила як продюсера, над "Пригодами Паддінгтона" і "Вонкою".
Колишні власники прав на фільм про Джеймса Бонда, Барбара Брокколі та Майкл Вілсон, симпатизували Вільнєву та Бергеру. Раніше також повідомлялося, що розглядалася і кандидатура Альфонсо Куарона ("Гравітація", "Рома").
Кастинг на головні ролі ще не розпочався, але інсайдер Деніел Ріхтман згадував, що студія розглядає Аарона П'єра ("Ребел-Рідж", "Час", "Ранкове шоу").
Серед інших кандидатів фігурують Генрі Кавілл ("Людина зі сталі", "Відьмак", "Вольтрон") та Аарон Тейлор-Джонсон ("Крейвен-мисливець", "Носферату", "Анна Кареніна").
В якості потенційних лиходіїв букмекерами виділяються Рейчел Вайс ("Мумія", "Непокора", "Лобстер"), Джуд Лоу ("Відпустка з обміну", "Молодий тато", "Ворог біля воріт"), Дженна Ортега ("Венздей", "Дівчина Міллера", "Бітлджус 2") і Колін Фаррелл ("Джентльмени", "Згадати все", "Бетмен").
Зйомки планують розпочати 2026 року. Amazon, що купила права на франшизу в лютому 2024 року, обіцяє "освіжити" образ агента 007, при цьому зберігши його спадщину.
Перший фільм про пригоди Бонда під назвою "Доктор Ноу" (Dr. No) вийшов на екрани у 1962 році. На сьогоднішній день знято 25 фільмів для суперагента британської розвідки МІ-6.
У 2021 році вийшла стрічка "007: Не час помирати" (No Time To Die) режисера Кері Фукунагі, яка заробила у світовому прокаті понад $774 млн. Роль Бонда вп'яте і востаннє виконав Деніел Крейґ. Кліп на пісню до нього випустила Біллі Айліш.
Крім Крейґа, який виконував роль Бонда останні 15 років, агентами 007 у різні роки побували Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон і Пірс Броснан.
Шон Коннері, який помер у жовтні 2020 року, за результатами опитувань, вважається найкращим виконавцем ролі Бонда у шпигунській франшизі. Він зіграв у семи фільмах Бондіани: "Доктор Ноу" (1962 рік), "З Росії з любов'ю" (1963), "Голдфінгер" (1964), "Кульова блискавка" (1965) і "Живеш тільки двічі" (1967).
Автор: Сергій Ваха