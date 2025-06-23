Фейк про затримання та підготовку страти трьох українських розвідників в Ірані поширюють російські пропагандисти

Російські пропагандисти поширюють фейк про затримання та підготовку страти трьох українських розвідників в Ірані.

Про це розповіли в Центрі протидії дезінформації.

В ЦПД зазначили що росіяни продовжують спроби дискредитувати Україну на тлі загострень на Близькому Сході.

“У російських медіа поширювався фейк про нібито затримання трьох співробітників української розвідки в Ісфахані. Тепер пропагандисти додали, що їх буцімто засудили до страти”, – йдеться в повідомлені.

Зазначається, що російські пропагандистські медіа намагаються підсилити негативне ставлення до України серед іранського населення.

Як відомо, 13 червня Ізраїль завдав масштабного повітряного удару по території Ірану. Цілями стали об’єкти, пов’язані з іранською ядерною програмою. У результаті авіаційного удару по Тегерану загинуло понад 70 осіб, з них щонайменше 20 — високопоставлені військові.

Нагадаємо, військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема й найзахищеніший обʼєкт у Фордо. Згодом глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що у результаті ударів Сполучених Штатів вдалося знищити ядерну програму Ірану.