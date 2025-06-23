Україна минулого місяця застосувала по російській цілі балістичну ракету

Україна розпочала серійне виробництво балістичної ракети малої дальности "Сапсан", яка вперше була застосована в бойових діях минулого місяця.

Про це глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив в інтерв'ю The Times.

Зазначається, що тоді ракета "Сапсан" вразила російську військову ціль на відстані близько 300 км.

На запитання, чи зможе "Сапсан" долетіти до Москви, керівник ОП відповів: "Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо неодноразово здивувати наших ворогів".

Він додав, що залишить "браваду" росіянам у відповідь на припущення журналіста, що Україна тепер може атакувати кожен сантиметр російської території — від Камчатки до Калінінграда — після успіху спецоперації СБУ "Павутина".

"Ми, безумовно, вміємо дивувати світ. Це не погана звичка. Краще, щоб ви щось побачили [результат], а не щоб я про це говорив. На цьому й зупинимось", - пояснив керівник Офісу президента.

Вказано, що ракета "Сапсан", наповнена 480 кг вибухівки, має більш ніж удвічі більшу вантажопідйомність, ніж тактична ракетна система армії США (Atacms), і може рухатися зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку у п'ять разів.

Офіційна дальність нової балістичної ракети України є секретною, але є припущення, що вона може досягати до 500 км.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що позитивні випробування української балістичної ракети "Сапсан" відбулися раніше, нині триває робота над запуском її серійного виробництва.