Єрмак штовхає Зеленського балотуватися на другий термін

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Володимир Зеленський має балотуватися на другий президентський термін.

Про це він сказав в інтерв’ю Times.

Єрмак назвав Зеленського «дуже сильною людиною», «демократом» і відзначив, що той «не виснажився», очолюючи країну протягом трьох років війни.

Щодо виборів, голова ОП запевнив, що вони відбудуться, тільки-но «з'явиться можливість» і коли скасують воєнний стан.

«Я вважаю, що він має балотуватися, бо це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності», — додав Єрмак.

Він також назвав «нісенітницею» критику Зеленського, яка лунає від міського голови Києва Віталія Кличка, який звинувачував президента в авторитаризмі. Водночас він сказав, що захоплюється київським мером як «великим спортсменом», а також відзначив, що його критика уряду свідчить про відданість України демократії.

Нагадаємо, сам Зеленський казав, що його рішення балотуватися на другий термін залежить від результатів завершення війни.

«Я не знаю, як закінчиться ця війна. Якщо я зроблю більше, ніж можу, — тоді, напевно, я дивитимуся на це рішення більш позитивно. Сьогодні для мене це не є метою», — розповідав він.

Раніше Єрмак відкидав свої власні політичні амбіції, стверджуючи, що «прийшов у політику разом із Володимиром Зеленським і піде разом із ним».