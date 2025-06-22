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Надзвичайні події

ДТП на Сумщині: легковик зіткнувся з маршруткою, багато постраждалих, серед них діти

ДТП на Сумщині: легковик зіткнувся з маршруткою, багато постраждалих, серед них діти

У Сумській області у селі Кардашівка Охтирського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі приміського сполучення. Про це повідомляє обласне управління поліції.

Внаслідок зіткнення постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей віком від 6 до 12 років.

За попередніми даними, 37-річна водійка Hyundai не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з маршруткою під керуванням 55-річного водія.

Усіх потерпілих доставили до медичного закладу. Поліція з’ясовує обставини аварії.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДТПСумська область
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