ДТП на Сумщині: легковик зіткнувся з маршруткою, багато постраждалих, серед них діти

У Сумській області у селі Кардашівка Охтирського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі приміського сполучення. Про це повідомляє обласне управління поліції.

Внаслідок зіткнення постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей віком від 6 до 12 років.

За попередніми даними, 37-річна водійка Hyundai не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з маршруткою під керуванням 55-річного водія.

Усіх потерпілих доставили до медичного закладу. Поліція з’ясовує обставини аварії.