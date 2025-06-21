Зеленський зібрався перетасувати кадри: Умєров і Малюк можуть втратити свої посади

У суботу, 21 червня, Президент України Володимир Зеленський анонсував зміну кадрових позицій в дипломатичному корпусі та в управлінні інституціями.

Про це він написав у соцмережі.

“Ми змінимо деякі кадрові позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкости”, – йдеться в повідомленні.

За словами президента, упродовж місяця, зокрема у форматі наради з усіма українськими послами, буде зроблено висновки щодо трансформації дипломатичного корпусу.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко, чинного міністра оборони Рустема Умєрова розглядають на посаду посла України в США, натомість на його посаду — голову СБУ Василя Малюка.