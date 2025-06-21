Лукашенко звільнив з буцегарні чоловіка Світлани Тихановської, а з ним іще 13 політв'язнів

Білоруського опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в’язниці.

Це відбулося після того, як до Білорусі з візитом приїхав представник США Кіт Келлог.

Повідомляється, що Тихановський вже виїхав з країни.

У Білорусі звільнили з в'язниці 14 політичних в'язнів, серед них блогер і чоловік Світлани Тихановської Сергій Тихановський, повідомляє видання «Наша Ніва».

Про звільнення політв'язнів також повідомив помічник спецпосланця президента США Кіта Келлога Джон Коул.

"Сильне лідерство президента Трампа призвело до звільнення 14 ув'язнених із Білорусі сьогодні. Спасибі литовському уряду за співпрацю і допомогу - вони залишаються справжнім другом і союзником", - йдеться в пості Коула.

Сергій Тихановський – блогер ютуб-каналу «Країна для життя», голова ініціативної групи своєї дружини, кандидата у президенти Білорусі Світлани Тихановської.

Його затримали 29 травня 2020 року у Гродно на пікеті зі збору підписів на підтримку Світлани Тихановської. Йому інкримінували організацію масових заворушень, заклики до насильства щодо представників влади та загрози на адресу ексголови ЦВК Білорусі.

У грудні 2021 року суд засудив його на 18 років колонії посиленого режиму – це найбільший термін, який отримав політичний опонент Олександра Лукашенка.

Однак у серпні 2022 року Тихановського перевели на три роки у в’язницю через «порушення».