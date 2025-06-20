Польський прем’єр закликав до перерахунку голосів на виборах президента Польщі

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск закликав до часткового перерахунку голосів на президентських виборах у країні через виявлені порушення. Про це повідомляє Bloomberg.

Верховний суд Польщі отримав близько 30 тис. скарг після напружених виборів.

Після поразки кандидата від правлячої коаліції Рафаля Тшасковського Туск заявив про необхідність розслідувати всі занепокоєння щодо організації голосування.

— Там, де є сумніви, давайте перерахуємо голоси ще раз, – заявив Туск.

За попередньою оцінкою уряду, на 800 виборчих дільницях щось було не так.

Депутати правлячої коаліції заявили, що в деяких випадках голоси, віддані за Тшасковського, були зараховані за Навроцького і навпаки.

1 червня кандидат Туска Рафал Тшасковський з невеликим відривом програв Каролю Навроцькому, націоналістичному історику та колишньому боксеру, якого підтримувала колишня правляча партія Право і справедливість.

За даними Bloomberg, перемога Навроцького означає, що президентство й уряд Польщі залишаться в стані протистояння, що створює передумови для нової політичної нестабільності.

Тоді як Туск прагнув, щоб країна мала більший вплив в Євросоюзі, Навроцький є затятим критиком блоку і прихильником президента США Дональда Трампа.

Верховний суд Польщі, який затверджує результати виборів, має розглянути всі подані скарги та ухвалити рішення щодо можливого перерахунку голосів на проблемних дільницях.

Коли це станеться — наразі не відомо.

Раніше ForUA.com повідомляв, що під час виборів президента Польщі в одному з округів виявили фальсифікацію голосів.

Через це помилково було оголошено, що більшість голосів отримав Кароль Навроцький, хоча насправді більшість була віддана за Рафала Тшасковського.