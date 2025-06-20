Революція платежів: українці зможуть миттєво платити в євро без комісій

Українці зможуть здійснювати миттєві та безкоштовні перекази в євро, адже Україна готується до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Для цього буде розроблено спеціальний закон, який, зокрема, передбачає формування державного реєстру банківських рахунків та сейфів фізичних осіб. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, приєднання до SEPA матиме значні переваги для українців:

- Миттєві перекази: Платежі здійснюватимуться за кілька секунд або хвилин, замість кількох днів, як це відбувається зараз.

- Нульова комісія: Комісії за перекази в євро, які наразі становлять 0,7-1,5%, будуть скасовані.

Це означає, що українцям більше не буде потреби відкривати рахунок в іншій країні для здійснення платежів у євро, що значно спростить міжнародні розрахунки та зменшить фінансові витрати.

Створення державного реєстру банківських рахунків та сейфів фізичних осіб є однією з ключових вимог для інтеграції до SEPA. Цей крок покликаний забезпечити прозорість та ефективність фінансових операцій, що є важливою передумовою для повноцінного приєднання до європейської платіжної зони.