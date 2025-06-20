﻿
Економіка

Революція платежів: українці зможуть миттєво платити в євро без комісій

Революція платежів: українці зможуть миттєво платити в євро без комісій

Українці зможуть здійснювати миттєві та безкоштовні перекази в євро, адже Україна готується до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Для цього буде розроблено спеціальний закон, який, зокрема, передбачає формування державного реєстру банківських рахунків та сейфів фізичних осіб. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За словами міністра, приєднання до SEPA матиме значні переваги для українців:

- Миттєві перекази: Платежі здійснюватимуться за кілька секунд або хвилин, замість кількох днів, як це відбувається зараз.

- Нульова комісія: Комісії за перекази в євро, які наразі становлять 0,7-1,5%, будуть скасовані.

Це означає, що українцям більше не буде потреби відкривати рахунок в іншій країні для здійснення платежів у євро, що значно спростить міжнародні розрахунки та зменшить фінансові витрати.

Створення державного реєстру банківських рахунків та сейфів фізичних осіб є однією з ключових вимог для інтеграції до SEPA. Цей крок покликаний забезпечити прозорість та ефективність фінансових операцій, що є важливою передумовою для повноцінного приєднання до європейської платіжної зони.

Теги:

SEPAМиттєві переказиНульова комісія
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Радбез ООН проведе екстрене засідання, – Сибіга
Полiтика 19.06.2025 22:32:47
Радбез ООН проведе екстрене засідання, – Сибіга
Читати
Мбаппе пропустив гру на клубному чемпіонаті світу через хворобу
Спорт 19.06.2025 22:13:25
Мбаппе пропустив гру на клубному чемпіонаті світу через хворобу
Читати
Фінляндія зняла заборону щодо протипіхотних мін
Свiт 19.06.2025 21:54:21
Фінляндія зняла заборону щодо протипіхотних мін
Читати

Популярнi статтi